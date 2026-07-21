В Воронежской области усилят профилактику природных пожаров

По словам замминистра лесного хозяйства области Александра Ерофеева, на землях лесфонда ведется комплексная работа по профилактике возгораний: уход за дорогами и просеками, обновление минерализованных полос, поддержание в сохранности источников воды. Ситуацию отслеживают в режиме реального времени, в том числе с помощью спутникового мониторинга и видеокамер, которые позволяют видеть 95 процентов площади хвойных лесов. Специалисты патрулируют массивы, фиксируют факты нарушений вместе с правоохранителями. С начала года возбудили 127 административных дел.