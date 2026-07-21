В Воронежской области усилят профилактику природных пожаров

Особый противопожарный режим ввели в 16 муниципалитетах региона на фоне установившейся жары. Контроль над соблюдением требований безопасности и меры по повышению его эффективности обсудили на совещании в правительстве Воронежской области.
По данным МЧС, за неполные семь месяцев в регионе было зафиксировано 518 случаев возгорания сухой травы на 70 гектарах — по сравнению с уровнем 2025-го инцидентов стало в полтора раза меньше. Также произошло три лесных пожара, но жилью они не угрожали.
Вместе с тем серия внеплановых проверок, проведенных весной в поселениях и СНТ, которые входят в группу риска с точки зрения природных пожаров, показала, что ситуация не везде благополучная. Сотрудники ведомства выявили свыше 900 нарушений, влияющих на безопасность. За палы травы привлекли к ответственности полторы сотни граждан и одно должностное лицо: большинству выданы предупреждения, на 23 наложены административные штрафы общей суммой 210 тысяч рублей.
Воронежскую область, по прогнозам синоптиков, ждут три теплых и засушливых месяца, риски возгораний обещают быть более высокими, чем обычно.
Для дополнительной защиты от огня в регионе сформировано 67 добровольных пожарных команд, которые в этом году выезжали на тушение более 270 раз и спасли трех жителей от гибели.
По словам замминистра лесного хозяйства области Александра Ерофеева, на землях лесфонда ведется комплексная работа по профилактике возгораний: уход за дорогами и просеками, обновление минерализованных полос, поддержание в сохранности источников воды. Ситуацию отслеживают в режиме реального времени, в том числе с помощью спутникового мониторинга и видеокамер, которые позволяют видеть 95 процентов площади хвойных лесов. Специалисты патрулируют массивы, фиксируют факты нарушений вместе с правоохранителями. С начала года возбудили 127 административных дел.
Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что «успокаивающая статистика» не должна вызывать ложное ощущение благополучия: число пожаров в предыдущие месяцы могло оказаться таким низким просто по причине дождливой и прохладной погоды.
— Нужно работать на упреждение и контролировать лесные массивы, которые находятся близко к населенным пунктам. Давайте проанализируем эффективность этой работы для того, чтобы ее повысить, — призвал подчиненных глава региона.