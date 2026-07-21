В «Артеке» заявили о готовности принять 4250 детей в месяц

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Международный детский центр «Артек» готовится принимать 4250 ребят в месяц, сообщил директор центра Константин Федоренко.
«Артек» всегда готов распахнуть свои двери для ребят. Уже сегодня мы способны принять до двух тысяч детей — и сделаем это в любой момент. А при поддержке министерства просвещения и педагогических вузов в течение полутора‑двух месяцев уверенно выйдем на плановую цифру — 4 250 ребят«, — приводит слова Федоренко пресс-служба “Артека”.
В условиях, когда центр временно приостановил работу 7-й смены, важно сохранить уникальный коллектив, эта задача решается совместно с министерством просвещения.
Все дети, которые не смогли попасть в «Артек» в 7-ю смену в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму, получат свои места в приоритетном порядке, заявил ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.