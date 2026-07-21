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В «Артеке» заявили о готовности принять 4250 детей в месяц

«Артек» готов принимать 4250 детей в месяц.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Международный детский центр «Артек» готовится принимать 4250 ребят в месяц, сообщил директор центра Константин Федоренко.

«Артек» всегда готов распахнуть свои двери для ребят. Уже сегодня мы способны принять до двух тысяч детей — и сделаем это в любой момент. А при поддержке министерства просвещения и педагогических вузов в течение полутора‑двух месяцев уверенно выйдем на плановую цифру — 4 250 ребят«, — приводит слова Федоренко пресс-служба “Артека”.

В условиях, когда центр временно приостановил работу 7-й смены, важно сохранить уникальный коллектив, эта задача решается совместно с министерством просвещения.

Все дети, которые не смогли попасть в «Артек» в 7-ю смену в связи с приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму, получат свои места в приоритетном порядке, заявил ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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