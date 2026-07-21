В Сочи построили новую школу на Ясногорской улице

Напомним, что с 1 сентября к открытию также готовится школа на 1100 мест на улице Малышева в Лазаревском жилом районе. Сейчас специалисты заканчивают оснащение классов, спортивных залов и пищеблока. Всего в Сочи на разных этапах строительства и подготовки находятся 7 школ на 4600 мест.