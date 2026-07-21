В Сочи построили новую школу на Ясногорской улице

Новую школу возвели на Ясногорской улице в Сочи при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Здание станет филиалом гимназии № 8, сообщили в администрации города.
Современная трехэтажная школа рассчитана более чем на 1 тыс. учеников. В настоящее время в здании укомплектовывают помещения оборудованием и мебелью. Открыть учреждение планируют в новом учебном году.
«Могу с полной уверенностью сказать, что долгожданный образовательный объект возведен с соблюдением всех необходимых норм, все этапы строительно-монтажных работ выполнены, разрешительная документация оформлена в установленном порядке», — рассказал глава города Сочи Андрей Прошунин.
Напомним, что с 1 сентября к открытию также готовится школа на 1100 мест на улице Малышева в Лазаревском жилом районе. Сейчас специалисты заканчивают оснащение классов, спортивных залов и пищеблока. Всего в Сочи на разных этапах строительства и подготовки находятся 7 школ на 4600 мест.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.