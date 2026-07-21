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Картонажная фабрика в Гусеве планирует вдвое увеличить производство коробок после запуска новой линии

Инвестиции в проект составили более 167 млн рублей.

Картонажная фабрика в Гусеве планирует вдвое увеличить производство коробок после запуска новой линии. Сейчас на предприятии готовятся к вводу модернизированного оборудования в эксплуатацию. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе GS Group.

Фабрика установит автоматизированную линию для выпуска малоформатной картонной упаковки. Оборудование обеспечит полный цикл производства — от подачи заготовки до выхода изделия — и позволит повысить скорость выпуска продукции при сохранении действующих рабочих мест, — рассказали на предприятии.

После запуска нового оборудования производительность фабрики планируют увеличить на 20%. При этом сократится объём ручного труда.

Инвестиции составили более 167 миллионов рублей. Из них 100 миллионов привлекли в рамках программы льготного кредитования «Восток Инвест». Ещё 67,3 миллиона направили из собственных средств компании.

«После завершения модернизации возможности предприятия по выпуску четырёхклапанной тары увеличатся в два раза, что позволит значительно повысить эффективность производства», — отметили в пресс-службе.

GS Group открыла завод в Калининградской области в 2021 году. В 2025-м там выпустили 209 миллионов единиц упаковки. За прошлый год объём производства вырос на 25%. Значительную часть продукции направляют на экспорт — в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. Также поставки осуществляют в регионы Северо-Запада и Центральной России.

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