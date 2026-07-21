Картонажная фабрика в Гусеве планирует вдвое увеличить производство коробок после запуска новой линии

GS Group открыла завод в Калининградской области в 2021 году. В 2025-м там выпустили 209 миллионов единиц упаковки. За прошлый год объём производства вырос на 25%. Значительную часть продукции направляют на экспорт — в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. Также поставки осуществляют в регионы Северо-Запада и Центральной России.