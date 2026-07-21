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Беспрозванных поздравил сотрудников Калининградстата с 80-летием организации

Ветеранам статистической службы губернатор вручил юбилейные медали.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудников Калининградстата с 80-летием организации поздравил губернатор Алексей Беспрозванных. Церемония прошла во вторник, 21 июля. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ветеранам статистической службы глава региона вручил медали в честь 80-летия Калининградской области, работникам — грамоты и благодарности.

Также сегодня состоялась рабочая встреча губернатора с заместителем руководителя Росстата Сергеем Окладниковым.

Он отметил, что сегодня перед службой поставлена задача цифровизировать все виды статистических обследований — к 2030 году.