Лукашенко подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов

Президентом Беларуси Александром Лукашенко приняты кадровые решения по составу руководства Вооруженных Сил, сообщила пресс-служба президента.
Согласно указу президента от 21 июля, генерал-майора Александра Мосолова назначили заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла ВС. Ранее он был первым замначальника тыла — начальником штаба тыла.
В свою очередь генерал-майора Андрея Бурдыко свои указом глава государства освободил от должности замглавы Минобороны по тылу, уволив с военной службы в запас.
Кроме того, новое назначение получил генерал-майор Дмитрий Битный. До этого Битный был заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Теперь он получил назначение на пост начальника главного управления боевой подготовки ВС.
Еще Александр Лукашенко уволил с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия генерал-майора Александра Баса. Ранее он занимал должность командующего войсками Северо-западного оперативного командования ВС.
А еще мы писали, что Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».
И также белорусский лидер предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды.