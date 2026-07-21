Воронежские власти высоко оценили опыт работы с бизнесом в Верхнехавском районе

Практику сотрудничества муниципалитета с крупными предприятиями АПК рассмотрели на совещании в правительстве региона.
По словам главы Верхнехавского района Сергея Василенко, именно этот бизнес определяет развитие местной экономики и инфраструктуры, способствует реализации значимых социальных инициатив. Среди основных налогоплательщиков он выделил «Верхнехавский агрохолдинг», ООО «Благо — Верхняя Хава» и ООО «Воронежский завод растительных масел».
Так, группа компаний, куда входят спецхоз «Вишневский», «Верхнехавский элеватор», «МТС-Агросервис», «Селекционно-гибридный центр» и другие организации, участвует в комплексном развитии сельской территории, является одним из лидеров областного ЭКГ-рейтинга из числа агропромышленных предприятий. Благодаря этой ГК Верхнехавский район выделяется по поставкам свинины — как на потребительский рынок, так и в другие хозяйства в виде племенных животных. Продукция востребована во всех концах России, в Казахстане, Армении и Грузии.
В течение десяти лет холдинг профинансировал строительство шести многоквартирных домов, жилье получило полсотни молодых семей. Также компания содержит авиационно-технический спортклуб «Сапсан», где занимаются дети и подростки. Они летают на планерах, играют в пейнтбол, лазертаг и футбол, упражняются в пулевой стрельбе, собирают модели самолетов и кораблей. У клуба есть уличные тренажеры, оборудованный зал и аэродром с планерами и буксировщиками.
Чтобы стимулировать профессиональный рост своих работников, компания оплачивает им заочную учебу по профильной специальности в любом вузе. Многодетные сотрудники получают ежемесячные прибавки к зарплате в размере 12 тысяч рублей за каждого ребенка, начиная с третьего.
Также Василенко отметил участие бизнеса в программе ремонта школ: половину затрат несет бюджет, половину (в сумме от двух до пяти миллионов в год) добавляет местный спонсор. При поддержке компании благоустраивают детские площадки и мемориалы, собирают гуманитарные грузы в зону СВО.
Воронежский губернатор Александр Гусев назвал опыт верхнехавской администрации отличным примером партнерства с крупным бизнесом. Он напомнил о том, что преуспевающих компаний в регионе немало, но не во всех районах их так активно привлекают к социально значимым проектам.
— Просьба проявлять настойчивость во взаимоотношениях с агрохолдингами. Программа «50 на 50» осталась безлимитной. Сколько мы привлечем на ремонт социальных объектов внебюджетных средств, столько же направим из казны, — резюмировал глава региона.