Воронежские власти высоко оценили опыт работы с бизнесом в Верхнехавском районе

Так, группа компаний, куда входят спецхоз «Вишневский», «Верхнехавский элеватор», «МТС-Агросервис», «Селекционно-гибридный центр» и другие организации, участвует в комплексном развитии сельской территории, является одним из лидеров областного ЭКГ-рейтинга из числа агропромышленных предприятий. Благодаря этой ГК Верхнехавский район выделяется по поставкам свинины — как на потребительский рынок, так и в другие хозяйства в виде племенных животных. Продукция востребована во всех концах России, в Казахстане, Армении и Грузии.