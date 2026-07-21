В Госдуме приняли закон о кредитных каникулах для участников КТО

На пленарном заседании Государственной думы был принят закон, распространяющий на участников контртеррористических операций (КТО) в Белгородской, Курской и Брянской областях те же гарантии, что и на участников специальной военной операции (СВО). В частности, им предоставляются кредитные каникулы, которые начинают действовать с момента начала выполнения задач по КТО. В случае гибели военнослужащего при выполнении этих задач его кредиты будут списаны.