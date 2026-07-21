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В Госдуме приняли закон о кредитных каникулах для участников КТО

Участникам КТО в приграничье будут гарантированы кредитные каникулы.

Источник: Комсомольская правда

На пленарном заседании Государственной думы был принят закон, распространяющий на участников контртеррористических операций (КТО) в Белгородской, Курской и Брянской областях те же гарантии, что и на участников специальной военной операции (СВО). В частности, им предоставляются кредитные каникулы, которые начинают действовать с момента начала выполнения задач по КТО. В случае гибели военнослужащего при выполнении этих задач его кредиты будут списаны.

Участники КТО получают право на вступление в специальные жилищно-строительные кооперативы, бюджетное обучение в колледжах и вузах по отдельной квоте, а также прием в вузы без вступительных испытаний для детей-сирот, детей без попечения, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и детей военнослужащих, погибших или раненых в КТО.

Законодательство устанавливает особые правила для признания участников контртеррористических операций (КТО) безвестно отсутствующими или умершими. Командир воинской части уведомляет органы ЗАГС о гибели военнослужащего в рамках КТО. При невозможности выдачи медицинского свидетельства оформляется специальный документ для регистрации. На его основании предоставляются льготы, порядок получения устанавливает правительство РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что с 2025 года участники СВО получили право на бесплатное второе профильное среднее образование.

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