В Госдуме приняли закон о кредитных каникулах для участников КТО

На пленарном заседании Государственной думы был принят закон, распространяющий на участников контртеррористических операций (КТО) в Белгородской, Курской и Брянской областях те же гарантии, что и на участников специальной военной операции (СВО). В частности, им предоставляются кредитные каникулы, которые начинают действовать с момента начала выполнения задач по КТО. В случае гибели военнослужащего при выполнении этих задач его кредиты будут списаны.
Участники КТО получают право на вступление в специальные жилищно-строительные кооперативы, бюджетное обучение в колледжах и вузах по отдельной квоте, а также прием в вузы без вступительных испытаний для детей-сирот, детей без попечения, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и детей военнослужащих, погибших или раненых в КТО.
Законодательство устанавливает особые правила для признания участников контртеррористических операций (КТО) безвестно отсутствующими или умершими. Командир воинской части уведомляет органы ЗАГС о гибели военнослужащего в рамках КТО. При невозможности выдачи медицинского свидетельства оформляется специальный документ для регистрации. На его основании предоставляются льготы, порядок получения устанавливает правительство РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что с 2025 года участники СВО получили право на бесплатное второе профильное среднее образование.