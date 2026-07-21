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Более 2600 мест для целевого обучения открыто в Ростовской области

830 работодателей Дона предложили абитуриентам почти 2700 мест для целевого обучения.

Источник: Комсомольская правда

Почти 2700 мест для целевого обучения открыто в Ростовской области. Об этом сказано на сайте донского правительства.

На цифровой платформе «Работа России» работодатели Ростовской области разместили 830 предложений по целевому обучению. Возможности адресованы абитуриентам, которые планируют поступать в колледжи и вузы. Всего предложения охватывают 2697 учебных мест. При этом 83% мест предлагается для будущих студентов вузов, остальные — для абитуриентов, планирующих поступление в колледжи и техникумы.

Предприятия и организации Дона предлагают заключить договоры на целевое обучение по ряду востребованных направлений: «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки» и другим специальностям, пользующимся спросом у работодателей. Среди конкретных профессий, которые остаются востребованными в регионе, — врачи, учителя, инженеры, водители, слесари, швеи, операторы.

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