Более 2600 мест для целевого обучения открыто в Ростовской области

На цифровой платформе «Работа России» работодатели Ростовской области разместили 830 предложений по целевому обучению. Возможности адресованы абитуриентам, которые планируют поступать в колледжи и вузы. Всего предложения охватывают 2697 учебных мест. При этом 83% мест предлагается для будущих студентов вузов, остальные — для абитуриентов, планирующих поступление в колледжи и техникумы.