Какой сегодня праздник: День летнего отдыха

День летнего отдыха отмечают ежегодно 22 июля. Праздник напоминает о том, как важно делать паузы и восстанавливать силы. Его идея — на один день отложить рабочие дела и суету и посвятить время себе: прогуляться, съездить на природу, почитать книгу, просто полежать в тени с холодным напитком. Посыл такой: отдых — не признак лени, а необходимая часть нормальной жизни, без него падает и продуктивность, и настроение. Праздник зародился в интернете примерно в 2015 году и набрал популярность в соцсетях. У него нет официального учредителя или какой‑то одной страны-родоначальницы — это скорее народная инициатива, которая стала поводом напомнить про баланс работы и отдыха.