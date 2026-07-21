Еще 15 тысяч жителей сел и деревень Татарстана обеспечены интернетом

«Мы активно участвуем в программе устранения цифрового неравенства и благодарны операторам связи, которые поддерживают это направление. Это системная и важная работа. До конца года мы продолжим ее, и жители еще 79 малых сел и деревень получат доступ к голосовой связи и мобильному интернету», — рассказал первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев.