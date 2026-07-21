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Еще 15 тысяч жителей сел и деревень Татарстана обеспечены интернетом

Новая телеком-инфраструктура появилась в 48 населенных пунктах 27 районов региона.

Связью и интернетом обеспечили еще 15 тыс. жителей Республики Татарстан по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Больше всего малых населенных пунктов подключили в Кукморском и Нурлатском районах, сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления региона.

Новая телеком-инфраструктура появилась в 48 населенных пунктах 27 районов Татарстана. Базовые станции оператор МТС установил в Агрызском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Кайбицком, Нижнекамском и других районах, при этом для развертывания сети использовали в том числе отечественное оборудование «Иртея».

«Мы активно участвуем в программе устранения цифрового неравенства и благодарны операторам связи, которые поддерживают это направление. Это системная и важная работа. До конца года мы продолжим ее, и жители еще 79 малых сел и деревень получат доступ к голосовой связи и мобильному интернету», — рассказал первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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