Нижегородца привлекут к ответственности за подложные номера на АЗС

Инцидент произошел вечером 9 июля на проспекте Гагарина. На кадрах видно, как водитель иномарки снимает с автомобиля одни государственные регистрационные знаки и устанавливает другие. Вероятно, он это сделал, чтобы заправиться в «нужный» день — в зависимости от четности даты.