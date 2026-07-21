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Нижегородца привлекут к ответственности за подложные номера на АЗС

На кадрах видно, как водитель иномарки снимает с автомобиля одни регистрационные знаки и устанавливает другие.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде установили личность водителя, который поменял государственные знаки на машине прямо на автозаправке. Нарушение выявили благодаря видеозаписи, опубликованной в соцсетях, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером 9 июля на проспекте Гагарина. На кадрах видно, как водитель иномарки снимает с автомобиля одни государственные регистрационные знаки и устанавливает другие. Вероятно, он это сделал, чтобы заправиться в «нужный» день — в зависимости от четности даты.

После публикации ролика сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность автомобилиста. Его оштрафовали на 2,5 тысячи рублей.

Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.

Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в МВД опровергли информацию о штрафах за стоянку под знаком в очередях на АЗС.