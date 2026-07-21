Владимир Путин присвоил почётное звание нижегородскому профессору Светлане Гажве

Имя профессора хорошо известно не только в медицинском сообществе. Она одной из первых в Нижегородской области открыто заговорила о стремительном распространении вейпинга среди детей после того, как к ней на приём попал семилетний ребёнок, уже имевший опыт использования электронных сигарет. Также Светлана Гажва активно занимается внедрением современных технологий раннего выявления онкологических заболеваний полости рта, продвигая программы онкоскрининга в регионе.