Мигрантам с судимостью запретят получать гражданство РФ

— В нашу страну должны приезжать и оформлять вид на жительство, а также претендовать на гражданство законопослушные люди, которые в своих странах, местах проживания не нарушали законы и, приезжая к нам, также их не нарушают. В случае если они имели судимости либо у себя в стране, либо у нас — лишаются права быть гражданами Российской Федерации или оформлять вид на жительство, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.