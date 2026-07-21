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Воронежцев обманывают под предлогом вступления в домовоцй чат

Поддельные ссылки присылают от имени ТСЖ и УК.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом вступления в общедомовой чат.

— Злоумышленники пишут в личные сообщения гражданам, представляются сотрудниками управляющих компаний либо ТСЖ и сообщают о создании нового домового чата или предлагают новые ключи от домофона, после чего просят перейти по ссылке и сообщить код, — рассказали в государственной жилинспекции.

С помощью обмана мошенники получают доступ к личному кабинету граждан на Госуслугах или к их банковским приложениям.

В ГЖИ напомнили, что представители управляющей организации или государственного органа не имеют права запрашивать коды из СМС. В случаях получения подобных сообщений граждан просят проверять информацию у соседей и в своей УК.