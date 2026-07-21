Воронежцев обманывают под предлогом вступления в домовоцй чат

— Злоумышленники пишут в личные сообщения гражданам, представляются сотрудниками управляющих компаний либо ТСЖ и сообщают о создании нового домового чата или предлагают новые ключи от домофона, после чего просят перейти по ссылке и сообщить код, — рассказали в государственной жилинспекции.