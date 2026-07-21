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Вода у калининградского побережья Балтики останется прохладной до конца июля — синоптики

Небольшое потепление возможно после ближайших выходных.

Источник: Клопс.ru

В ближайшее время Балтика у берегов региона существенно не потеплеет. Такое мнение специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» высказали в своём телеграм-канале во вторник, 21 июля.

Сейчас у побережья температура воды держится на уровне +18…+19. В центральной части Куршской косы местами фиксировали +17, в обоих заливах — до +20…+21. По расчётам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, заметных изменений в ближайшие дни не ожидается. После потепления в выходные юго-восточная часть Балтийского моря лишь к концу июля может прогреться до +20.

Синоптики рассказали, сколько продлится похолодание и когда в Калининградскую область вернётся тепло.