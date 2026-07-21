Вода у калининградского побережья Балтики останется прохладной до конца июля — синоптики

Сейчас у побережья температура воды держится на уровне +18…+19. В центральной части Куршской косы местами фиксировали +17, в обоих заливах — до +20…+21. По расчётам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, заметных изменений в ближайшие дни не ожидается. После потепления в выходные юго-восточная часть Балтийского моря лишь к концу июля может прогреться до +20.