The Sun: Британская школьница погибла под винтом лодки на экскурсии на Мальдивах

Сам инцидент произошел еще в ноябре 2024 года, однако подробности трагедии вскрылись позже. Погибшую девушку звали Дженна Чан. Она была участницей экологической программы по защите китовых акул. Во время планового погружения в воду она оказалась под лодкой.