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Лукашенко подписал новый указ по топливу в Беларуси

Лукашенко 21 июля подписал указ, связанный с дизельным топливом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Алеусандр Лукашенко подписал указ, связанный с дизельным топливом в стране, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 21 июля белорусским лидером подписан документ, который скорректировал прежний указ о поставке дизельного топлива (№ 479 от 22 декабря 2020 года).

В частности, в Беларуси утвердили новую схему доставки сельскохозяйственным организациям дизельного топлива.

Теперь для этих целей будут использовать трубопроводный и автомобильный транспорт вместо железнодорожных перевозок. Уточняется, что благодаря этому сократятся сроки доставки и снизятся затраты организаций системы Белоруснефти.

Ранее белорусский президент высказался о ситуации с топливом в Беларуси и регионе.

Еще Александр Лукашенко подписал указ по новым назначениям в Вооруженных Силах Беларуси.

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