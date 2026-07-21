Лукашенко подписал новый указ по топливу в Беларуси

Президент Беларуси Алеусандр Лукашенко подписал указ, связанный с дизельным топливом в стране, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 21 июля белорусским лидером подписан документ, который скорректировал прежний указ о поставке дизельного топлива (№ 479 от 22 декабря 2020 года).
В частности, в Беларуси утвердили новую схему доставки сельскохозяйственным организациям дизельного топлива.
Теперь для этих целей будут использовать трубопроводный и автомобильный транспорт вместо железнодорожных перевозок. Уточняется, что благодаря этому сократятся сроки доставки и снизятся затраты организаций системы Белоруснефти.
Ранее белорусский президент высказался о ситуации с топливом в Беларуси и регионе.
Еще Александр Лукашенко подписал указ по новым назначениям в Вооруженных Силах Беларуси.