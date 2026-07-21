В Тамбове приведут в нормативное состояние Московскую улицу

Ремонт стартовал на Московской улице в Тамбове по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты приведут в порядок участок от улицы Советской до проезда Монтажников, сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.
Протяженность объекта составляет более 1,8 км. Дорожники уже сняли изношенное покрытие и уложили выравнивающий слой из асфальтобетона. В планах уложить финишное покрытие, обновить тротуары, в том числе расширить их в зоне областной больницы, смонтировать новую систему электроосвещения и нанести разметку из термопластика. Полностью завершить ремонт планируют к ноябрю 2026 года.
Отмечается, что по Московской улице проходит маршрут к Тамбовской областной клинической больнице им. В. Д. Бабенко. Это крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение региона, где ежедневно получают помощь тысячи пациентов.
«Для нас этот объект — не просто ремонт, а реальная помощь врачам и пациентам. Дорога к больнице должна быть безопасной и удобной. Работы идут по графику, подрядчик с задачами справляется», — отметила заместитель начальника отдела по контролю за капитальным ремонтом и ремонтом дорог «Дирекции городских дорог» Анна Коняхина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.