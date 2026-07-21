В Тамбове приведут в нормативное состояние Московскую улицу

«Для нас этот объект — не просто ремонт, а реальная помощь врачам и пациентам. Дорога к больнице должна быть безопасной и удобной. Работы идут по графику, подрядчик с задачами справляется», — отметила заместитель начальника отдела по контролю за капитальным ремонтом и ремонтом дорог «Дирекции городских дорог» Анна Коняхина.