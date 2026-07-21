Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена казанского стрелка Галявиева запросила минимум 400 тысяч рублей за интервью

Москвичка Диана, которая вышла замуж за казанского стрелка Ильназа Галявиева, запросила гонорар в размере не менее 400 тысяч рублей за интервью с ней. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила корреспондент «КП».

Москвичка Диана, которая вышла замуж за казанского стрелка Ильназа Галявиева, запросила гонорар в размере не менее 400 тысяч рублей за интервью с ней. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила корреспондент «КП».

Журналистка написала 18-летней Диане в мессенджере, чтобы договориться с ней об интервью с целью узнать, почему девушка решила выйти замуж за осужденного. После того как Диана озвучила желаемый гонорар, представительница СМИ заявила, что не платит за информацию, и напомнила, что замужество девушки было бескорыстным шагом.

Девушка попросила дать ей несколько дней для того, чтобы подумать над предложением, а потом отказалась от интервью, передает газета.

15 июля стало известно, что приговоренный к пожизненному лишению свободы за нападение на гимназию в Казани Ильназ Галявиев зарегистрировал свой брак. По данным журналистов, регистрация прошла в конце мая в исправительной колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области.

21 июля жена Галявиева рассказала, что родилась в Ростовской области, но в 2024 году специально переехала в Татарстан, чтобы посещать суды над преступником. Диана отметила, что не живет с семьей Галявиева, но находится с его родственниками в доверительных отношениях.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше