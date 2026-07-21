Жена казанского стрелка Галявиева запросила минимум 400 тысяч рублей за интервью

Журналистка написала 18-летней Диане в мессенджере, чтобы договориться с ней об интервью с целью узнать, почему девушка решила выйти замуж за осужденного. После того как Диана озвучила желаемый гонорар, представительница СМИ заявила, что не платит за информацию, и напомнила, что замужество девушки было бескорыстным шагом.