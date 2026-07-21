Мерц заявил, что ему не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку

Канцлер Германии Фридрих Мерц опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о, якобы, встрече представителей Москвы и Берлина в Баку. Мерц заявил журналистам, что у него нет данных ни о планах проведения такой встречи, ни о состоявшемся факте.