Мерц заявил, что ему не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку

Канцлер Германии Фридрих Мерц опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о, якобы, встрече представителей Москвы и Берлина в Баку. Мерц заявил журналистам, что у него нет данных ни о планах проведения такой встречи, ни о состоявшемся факте.
На пресс-конференции после переговоров с Армином Лашетом в Берлине Ильхам Алиев во вторник отметил, что в Баку одновременно присутствовали представители России и Германии, что свидетельствует о состоявшейся встрече между ними.
«Мне ничего не известно о такой встрече», — заявил Мерц.
После этого он вновь заявил о готовности Европы к диалогу с Россией по украинскому вопросу, но сразу же возложил вину за отсутствие переговоров на Москву.
Ранее KP.RU сообщил, что Германия изменила подход к переговорам с Россией, став более прагматичной. Так, по крайней мере, утверждает The Times со ссылкой на «анонимный источник».