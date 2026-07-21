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Мерц заявил, что ему не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку

Мерц опроверг слова Алиева о возможной встрече представителей РФ и ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о, якобы, встрече представителей Москвы и Берлина в Баку. Мерц заявил журналистам, что у него нет данных ни о планах проведения такой встречи, ни о состоявшемся факте.

На пресс-конференции после переговоров с Армином Лашетом в Берлине Ильхам Алиев во вторник отметил, что в Баку одновременно присутствовали представители России и Германии, что свидетельствует о состоявшейся встрече между ними.

«Мне ничего не известно о такой встрече», — заявил Мерц.

После этого он вновь заявил о готовности Европы к диалогу с Россией по украинскому вопросу, но сразу же возложил вину за отсутствие переговоров на Москву.

Ранее KP.RU сообщил, что Германия изменила подход к переговорам с Россией, став более прагматичной. Так, по крайней мере, утверждает The Times со ссылкой на «анонимный источник».

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