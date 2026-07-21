Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Коксаки у туристов в Турции

Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России после сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В связи с появлением в СМИ сведений о случаях заражения российских туристов, включая детей, вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке (Турция) Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, — говорится в публикации на ведомственном сайте.
В Роспотребнадзоре также напомнили о главных мерах профилактики заболевания. Россиян призвали тщательно мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть перед едой овощи и фрукты, при купании в бассейне минимизировать попадание воды в рот.
Также в ведомстве рекомендуют избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания (лихорадка, сыпь) и минимизировать пребывание детей в детских клубах и игровых комнатах при отелях в случае неблагоприятной обстановки.
Академик РАН Геннадий Онищенко призвал российских граждан выбирать для отдыха отечественные курорты, чтобы избежать заражения инфекциями в других странах.
Так, он прокомментировал новость о том, что путешественники из РФ заразились вирусом Коксаки в Турции. После Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав страны и АТОР.