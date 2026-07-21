Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Коксаки у туристов в Турции

— В связи с появлением в СМИ сведений о случаях заражения российских туристов, включая детей, вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке (Турция) Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, — говорится в публикации на ведомственном сайте.