Условия бесплатного получения земли обсудили в нижегородском Заксобрании

Введение особого порядка для бесплатного получения земли рассмотрели на комитете по градостроительному развитию Законодательного Собрания Нижегородской области. Об этом сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин в своем макс-канале.
Согласно законопроекту, обладатели высших госнаград (Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы) смогут выбрать в Нижегородской области земельный участок под строительство жилья или ведения личного подсобного хозяйства. До 20 соток — в городах или до 40 соток — на селе. Проведение жеребьевки не потребуется.
«Считаю данный законопроект своевременным и очень нужным. Необходимы понятные и простые правила, которые помогут героям СВО, защитникам Отечества в полной мере реализовать свои права. Получить земельные участки не в “чистом поле”, а на территориях со сложившейся инфраструктурой, с возможностью подключения к коммунальным сетям — вот реальная поддержка, которую они заслужили», — подчеркнул Люлин.
Кроме того, профильный комитет Заксобрания одобрил двойное увеличение предельного размера земельных участков для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр: с 15 до 30 соток. Обязательное условие: герои спорта должны быть уроженцами Нижегородской области или постоянно проживать на ее территории.
Ранее сообщалось, что более 2 800 бесплатных юридических консультаций провел нижегородский филиал фонда «Защитники Отечества» для участников СВО.