Фестиваль Outline 2026 в Подмосковье отменили по соображениям безопасности

Ранее из соображений безопасности отменили и знаменитый Грушинский фестиваль в Самарской области. По словам организаторов, в 2026 году барды не смогут собраться на традиционной поляне у Мастрюковских озёр, где слёт авторской песни обычно проходит в начале июля. Этот фестиваль проводится с 1968 года в память о студенте и барде Валерии Грушине.