«Аппетиты выросли»: как аналитики оценивают акции ВТБ

Определяющей для инвестиционной оценки ВТБ остается сделка с WB Банком. Размер допэмиссии может достигнуть порядка 6 млрд акций при текущих 12−13 млрд, предположил главный экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко.
ВТБ может приобрести чуть менее 50% WB Банка. Потратить на это планируется 250−300 млрд руб., уточнил аналитик. За первые пять месяцев текущего года WB Банк получил около 60 млрд руб. прибыли — столько же, сколько за весь прошлый год. Его рентабельность превышает 200%, а комиссионные доходы остаются высокими.
В текущей ситуации специалисты «Ренессанс Капитала» придерживаются оценки «держать» — перспективы бумаги зависят от того, как будет оценен WB Банк.