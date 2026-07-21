«Аппетиты выросли»: как аналитики оценивают акции ВТБ

ВТБ может приобрести чуть менее 50% WB Банка. Потратить на это планируется 250−300 млрд руб., уточнил аналитик. За первые пять месяцев текущего года WB Банк получил около 60 млрд руб. прибыли — столько же, сколько за весь прошлый год. Его рентабельность превышает 200%, а комиссионные доходы остаются высокими.