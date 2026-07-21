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«Аппетиты выросли»: как аналитики оценивают акции ВТБ

В эфире Радио РБК главный экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко объяснил, в чем трудность оценки потенциала акций ВТБ.

Источник: РБК

Определяющей для инвестиционной оценки ВТБ остается сделка с WB Банком. Размер допэмиссии может достигнуть порядка 6 млрд акций при текущих 12−13 млрд, предположил главный экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко.

ВТБ может приобрести чуть менее 50% WB Банка. Потратить на это планируется 250−300 млрд руб., уточнил аналитик. За первые пять месяцев текущего года WB Банк получил около 60 млрд руб. прибыли — столько же, сколько за весь прошлый год. Его рентабельность превышает 200%, а комиссионные доходы остаются высокими.

В текущей ситуации специалисты «Ренессанс Капитала» придерживаются оценки «держать» — перспективы бумаги зависят от того, как будет оценен WB Банк.