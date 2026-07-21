Летающее такси Vertical Aerospace заинтересовало британских военных

Правительство Великобритании заинтересовалось приобретением военной модификации летающего такси, разработанного британским стартапом Vertical Aerospace, сообщает Guardian.
В понедельник, 20 июля, на авиасалоне в городе Фарнборо компания впервые публично продемонстрировала прототип летающего транспорта, способного переходить от горизонтального полета к вертикальному. Как пишет Guardian, основная модель Vertical Aerospace полностью электрическая, но также разрабатывается гибридная версия с газотурбинным двигателем.
В компании-разработчике подтвердили, что Минобороны Великобритании проявило интерес к использованию летающих такси «в оборонных целях». Гендиректор Vertical Aerospace Стюарт Симпсон пояснил, что военных привлекает гибридный вариант, который позволит бесшумно взлетать и садиться, а также совершать полеты на расстояние до 1000 миль (около 1600 км).
Как передает Guardian, Vertical получила грант в размере £10 млн — общая сумма господдержки достигла £48 млн. Пассажирские перевозки на серийной модели запланированы уже на 2029 год.
Компания намерена выпускать 150 аппаратов в год в графстве Глостершир и ищет площадку для увеличения производства до 1000 единиц ежегодно. Стоимость полетов будет сопоставима с ценой поездки на такси, уточнили в компании.
Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что Лондон вложит более £5 млрд (около $6,6 млрд) в производство боевых беспилотников в рамках модернизации Вооруженных сил Великобритании. Средства будут распределены в течение ближайших четырех лет и включены в план оборонных инвестиций.
Финансирование направят на формирование интегрированных сил: беспилотники планируется использовать совместно с армейскими вертолетами и истребителями, а в ВМФ — развивать смешанный флот из пилотируемых и беспилотных кораблей.
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