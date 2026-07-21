Летающее такси Vertical Aerospace заинтересовало британских военных

В компании-разработчике подтвердили, что Минобороны Великобритании проявило интерес к использованию летающих такси «в оборонных целях». Гендиректор Vertical Aerospace Стюарт Симпсон пояснил, что военных привлекает гибридный вариант, который позволит бесшумно взлетать и садиться, а также совершать полеты на расстояние до 1000 миль (около 1600 км).