В Мамоново прошёл чемпионат по мини-футболу среди команд ТОС

На стадионе имени Попова в Мамоново 18 июля состоялся открытый чемпионат по мини-футболу среди команд территориальных общественных самоуправлений Калининградской области. Об этом сообщили в администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ».
В турнире участвовали пять команд из Гурьевска, Багратионовска, Гусева, Мамоново и Советска. Игры прошли в напряжённой борьбе, а для гостей и участников была организована полевая кухня.
Победители чемпионата: 1 место — ТОС «Рублёвочка-Вест» (Гурьевск), 2 место — ТОС «Красный Дом» (Мамоново), 3 место — ТОС «Новосёлово» (Багратионовск).
Команды-призёры получили дипломы, медали и кубок.