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В Мамоново прошёл чемпионат по мини-футболу среди команд ТОС

На стадионе имени Попова в Мамоново 18 июля состоялся открытый чемпионат по мини-футболу среди команд территориальных общественных самоуправлений Калининградской области. Об этом сообщили в администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ».

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На стадионе имени Попова в Мамоново 18 июля состоялся открытый чемпионат по мини-футболу среди команд территориальных общественных самоуправлений Калининградской области. Об этом сообщили в администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ».

В турнире участвовали пять команд из Гурьевска, Багратионовска, Гусева, Мамоново и Советска. Игры прошли в напряжённой борьбе, а для гостей и участников была организована полевая кухня.

Победители чемпионата: 1 место — ТОС «Рублёвочка-Вест» (Гурьевск), 2 место — ТОС «Красный Дом» (Мамоново), 3 место — ТОС «Новосёлово» (Багратионовск).

Команды-призёры получили дипломы, медали и кубок.