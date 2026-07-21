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Сержант из Курской области получил 10 лет строгого режима за сбыт гранатомета

Курский гарнизонный военный суд назначил 10 лет строгого режима и штраф 300 тыс. руб. военнослужащему, похитившему из войсковой части подствольный гранатомет и 20 осколочных гранатометных выстрелов. Оружие и боеприпасы подсудимый подарил другому жителю региона. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Курской области. По данным картотеки, осужденного зовут Никита Селиверстов.

Источник: Коммерсантъ

Курский гарнизонный военный суд назначил 10 лет строгого режима и штраф 300 тыс. руб. военнослужащему, похитившему из войсковой части подствольный гранатомет и 20 осколочных гранатометных выстрелов. Оружие и боеприпасы подсудимый подарил другому жителю региона. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Курской области. По данным картотеки, осужденного зовут Никита Селиверстов.

Военного признали виновным в хищении оружия и боеприпасов с использованием служебного положения по п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (до двенадцати лет лишения свободы), а также в незаконном сбыте крупнокалиберного оружия и боеприпасов по ч. 2 ст. 222.2 УК РФ (до десяти лет лишения свободы).

Помимо срока и штрафа, мужчину лишили воинского звания сержанта и государственной награды — Георгиевского креста IV степени. Приговор в законную силу не вступил.

О похожем случае «Ъ-Черноземье» писал в конце июня, когда Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Александра Карбышева, похитившего гранатомет и отдавшего его знакомому, виновным в незаконном обороте оружия. Мужчине назначили 12 лет колонии строгого режима со штрафом 120 тыс. руб. Его также лишили звания сержанта и медали «За отвагу».

Накануне также сообщалось о приговоре военному, похитившему из войсковой части девять гранат. Боеприпасы он незаконно перевозил и хранил в хозяйственной постройке по месту жительства, чтобы использовать на рыбалке.

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