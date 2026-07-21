Сержант из Курской области получил 10 лет строгого режима за сбыт гранатомета

Военного признали виновным в хищении оружия и боеприпасов с использованием служебного положения по п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (до двенадцати лет лишения свободы), а также в незаконном сбыте крупнокалиберного оружия и боеприпасов по ч. 2 ст. 222.2 УК РФ (до десяти лет лишения свободы).