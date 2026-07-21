В Ижевске откроют детский культурно-просветительский центр

Детский культурно-просветительский центр «Творческий импульс» откроют в Ижевске на базе дома культуры «Ижсталь», сообщили в Министерстве культуры Удмуртской Республики. Новое пространство создают при поддержке национального проекта «Семья».
Специалисты демонтировали старую дверь одного из кабинетов, сняли напольное покрытие в двух помещениях. Сейчас они продолжают разбирать хоровые ступени и прокладывать новую линию электропроводки. После этого в здании проведут ремонт кабинетов, закупят мебель, а также современное музыкальное и техническое оборудование.
Будущий центр объединит две функциональные зоны. В зоне экспериментов ребят научат работать со звукозаписывающим оборудованием, создавать музыкальные композиции, пользоваться микрофоном и записывать подкасты. Пространство творческого развития, в свою очередь, станет площадкой для встреч с деятелями культуры Удмуртии, лекций, мастер-классов по исполнительскому мастерству и сценическому движению, творческих встреч с коллективами, психологических тренингов, занятий по музыкотерапии и вокалу.
«Сегодня подросткам важно иметь пространство, где их идеи готовы поддержать, где можно попробовать себя в творчестве, найти единомышленников и получить новые знания. Именно таким местом станет “Творческий импульс”. Здесь ребята смогут развивать свои таланты, осваивать современные творческие направления и воплощать собственные проекты», — подчеркнул министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.