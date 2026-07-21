В Ижевске откроют детский культурно-просветительский центр

Специалисты демонтировали старую дверь одного из кабинетов, сняли напольное покрытие в двух помещениях. Сейчас они продолжают разбирать хоровые ступени и прокладывать новую линию электропроводки. После этого в здании проведут ремонт кабинетов, закупят мебель, а также современное музыкальное и техническое оборудование.