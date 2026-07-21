Михаил Ефремов исполнит роль в фильме впервые после выхода из колонии

В феврале 2026 года режиссер Сергей Кальварский анонсировал сериал «Кукольник», в котором одну из главных ролей должен был исполнить Михаил Ефремов. Для актера этот проект стал бы первым после освобождения по УДО. 22 июня режиссер заявил, что не может комментировать информацию о срыве съемок сериала из-за заключенного контракта.