Михаил Ефремов исполнит роль в фильме впервые после выхода из колонии

Российский актер Михаил Ефремов исполнит свою первую роль после выхода из колонии в фильме «Отец. Еще отец». Картину представили во вторник, 21 июля, во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры России.
Комедийную драму, в которой Ефремов сыграет главную роль, представил режиссер Александр Баршак. Одну из главных ролей в фильме также исполнит Данила Козловский. Помимо него, в ленте снимаются Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Бюджет картины составляет 130 миллионов рублей, а ее прокатом займется «НМГ Кинопрокат».
На питчинге фильма его создатели рассказали, что произведение отвечает нескольким государственным приоритетам в сфере культуры, передает сайт «Фонда кино».
В феврале 2026 года режиссер Сергей Кальварский анонсировал сериал «Кукольник», в котором одну из главных ролей должен был исполнить Михаил Ефремов. Для актера этот проект стал бы первым после освобождения по УДО. 22 июня режиссер заявил, что не может комментировать информацию о срыве съемок сериала из-за заключенного контракта.
8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. 25 марта 2026 года актер впервые вышел на сцену после освобождения из колонии по УДО в рамках премьеры спектакля «Без свидетелей», в котором он сыграл одну из главных ролей.