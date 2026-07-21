«Не могу нормально дышать»: Погребняк укусила крыса, купленная за 50 000 рублей

Новый питомец также отправился на обследование — в ветеринарную клинику. В ответ на жалобу Погребняк представители питомника предложили вернуть крысу или просто выпустить ее в парке. Там утверждают, что раз крыса укусила однажды, то будет кусаться и дальше. Однако блогерша решила не отказываться от нового члена семьи, если он окажется здоров по итогам обследования.