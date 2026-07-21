«Не могу нормально дышать»: Погребняк укусила крыса, купленная за 50 000 рублей

Блогерша Мария Погребняк оказалась в медучреждении из-за укуса домашней крысы, которую купила за 50 тысяч рублей. Подробнее об этом блогерша рассказала в своих социальных сетях.
Погребняк захотела приобрести необычного питомца, увидев множество милых роликов с этими зверьками в социальных сетях. По словам Погребняк, она купила крысу в питомнике, поверив словам продавцов. Блогерша неоднократно упоминала, что ей нужна ручная крыса, в том числе и для детей. При покупке ее уверяли, что питомец именно такой.
— А крыса оказалась дикой, шарахалась от каждого звука. И за шесть часов до моего отъезда, в час ночи, она меня укусила. Крови было море, — рассказала блогерша.
Укус обернулся серьезными последствиями для здоровья. В итоге девушке пришлось обратиться за помощью в НИИ Склифосовского, где ей сделали прививку от столбняка.
— Девчонки, я думала, что умру. До сих пор правая сторона тела простреливает так, что я не могу нормально дышать… В итоге я отдала 50 000 рублей. В комплекте к зверьку шла клетка, куча ненужного корма и гора всего, чего крысам вообще нельзя. Но я поверила, — пожаловалась Погребняк.
Новый питомец также отправился на обследование — в ветеринарную клинику. В ответ на жалобу Погребняк представители питомника предложили вернуть крысу или просто выпустить ее в парке. Там утверждают, что раз крыса укусила однажды, то будет кусаться и дальше. Однако блогерша решила не отказываться от нового члена семьи, если он окажется здоров по итогам обследования.
В марте мошенник попытался обмануть Погребняк, утверждая, что блогерша якобы сбила его на машине. Звезда пыталась припарковаться, когда к ее машине неожиданно подошел прохожий. Он кинул в сторону автомобиля зажигалку, после чего начал кричать и требовать вызвать скорую.