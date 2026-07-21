Под Калининградом мужчина заставил ребенка встать на колени и извиниться

Проверка установила, что 30 марта в поселке Ясная Поляна Нестеровского района ребенок возвращался домой на велосипеде. По пути ему встретился мужчина на велосипеде, который стал свистеть в его адрес, но мальчик невежливо ответил ему и поехал дальше. Мужчина догнал ребенка, заставил встать на колени и извиниться. Все эти действия происходили на улице вблизи детской площадки.