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Под Калининградом мужчина заставил ребенка встать на колени и извиниться

В Калининградской области мужчина заставил ребенка встать на колени и извиниться.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 21 июл — РИА Новости. Житель Калининградской области заставил 8-летнего мальчика встать на колени и извиняться за грубый ответ, прокуратура требует компенсацию за моральный вред ребенку, сообщает пресс-служба областного суда.

Проверка установила, что 30 марта в поселке Ясная Поляна Нестеровского района ребенок возвращался домой на велосипеде. По пути ему встретился мужчина на велосипеде, который стал свистеть в его адрес, но мальчик невежливо ответил ему и поехал дальше. Мужчина догнал ребенка, заставил встать на колени и извиниться. Все эти действия происходили на улице вблизи детской площадки.

«Ссылаясь на указанные обстоятельства и на нормы действующего законодательства, прокурор просит взыскать с местного жителя Ю. в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении областного суда на платформе «Макс».

Уточняется, что с заявлением в прокуратуру обратилась мать мальчика. Решается вопрос о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании.

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