Суд отправил в колонию двух жителей Черняховска, устроивших дебош в кафе (видео)

Как уточнили в надзорном ведомстве, «2 марта 2025 года около 6 часов утра бармен и охранник кафе на ул. Ленина в Черняховске сообщили посетителям о закрытии заведения и необходимости покинуть помещение. Не желая выполнять требования работников кафе, подсудимые столкнули с витрины коробки с товарами, в грубой форме высказывали в адрес потерпевших угрозы применения насилия, а также бросили в них стеклянную бутылку, контейнер с товарами и другие предметы, причинив телесные повреждения».