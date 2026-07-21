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Краевая жилищная инспекция рассмотрела с начала года около 15 тысяч обращений

ИГЖН оштрафовала управляющие организации региона на 14 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В ИГЖН Пермского края с начала 2026 году поступило 14 772 обращения жителей региона, что на 30% больше аналогичного прошлогоднего периода. Пермяки обратились по вопросам эксплуатации и управления многоквартирными домами.

Наибольшее внимание пермяки обратили на некачественное содержание общедомового имущества и предоставление коммунальных услуг — 10 909 обращений или 47% от общего количества, организацию информационного взаимодействия управляющих организаций и жителей — 5 886 (25%), размер платы за ЖКУ — 4 819 (20%).

«Среди вопросов некачественного содержания общедомового имущества жильцов домов чаще всего волнуют состояние подъездов, исправность лифтового оборудования, состояние придомовой территории, кровли и неисправность внутридомовых инженерных сетей», — пояснили в краевой инспекции.

Чаще всего жалобы направляли на неудовлетворительную работу нескольких управляющих компаний и товариществ собственников жилья: ООО «УК ДСТ П», ООО «УК “Единый город”, ООО “ПРОФКОМ”, ООО “ЖСК”, ООО “АБРАМОВО”, ООО “САМОУПРАВЛЕНИЕ”, ООО “ЗУК”, ООО “УК “Владимирский”, ООО “УК “Территория качества”, ООО “ЖИЛИЩНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ”, ООО “УК “ЭКСКОМ”, ТСЖ “Орбита”, ТСН “ТСЖ “ЛЕНИНА, 10”, ТСЖ “ПОДЛЕСНАЯ, 3А”.

По итогам рассмотрения обращений ИГЖН выдала около 1 тыс. предписаний об устранении нарушений жилищного законодательства, а также приняла меры административного воздействия на общую сумму более 14 млн руб.