Два нижегородских опасных объекта могут ликвидировать за федеральные деньги

Два опасных объекта в Нижегородской области могут ликвидировать за счет федерального бюджета. Речь идет о прудах-накопителях кислых гудронов, претендующих на финансирование в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в 2026 году, сообщили в пресс-службе Минприроды России.
Всего в перечень вошли 18 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде из 12 регионов страны. Это Самарская, Иркутская, Архангельская, Мурманская, Нижегородская области, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Калмыкия, Чечня, Красноярский край и Ненецкий автономный округ. Заявки субъектов будут рассмотрены осенью.
Для участия в отборе регионы должны до 15 сентября представить полный пакет документов, включая утвержденную проектно-сметную документацию и положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Как сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, после одобрения заявок регионы смогут приступить к работам по ликвидации накопленного вреда уже в 2027 году.
Следующий отбор объектов для участия в проекте «Генеральная уборка» запланирован на весну 2027 года.
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