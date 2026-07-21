Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России захотели оградить людей от слежки, назойливых звонков и неожиданных подарков

Законопроект о сталкинге направили в правительство для получения отзыва.

Источник: Клопс.ru

В России предложили ввести охранные ордера для защиты людей от сталкинга. Об этом, ссылаясь на доработанный законопроект фракции «Новые люди», пишет «Коммерсант» во вторник, 21 июля.

К навязчивому преследованию авторы инициативы относят слежку, ожидание у дома, работы и в местах, где жертва регулярно бывает, звонки, сообщения, подарки через третьих лиц и использование персональных данных для заказов на чужое имя. Охранный ордер позволит через суд запретить сталкеру приближаться к человеку на определённое расстояние, посещать места его повседневной жизни и выходить с ним на связь, в том числе онлайн. Документ отправили для получения оценки в правительство. Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2027 года.

Впервые вопрос о борьбе со сталкингом депутаты подняли в 2023 году. По мнению народных избранников, проблема остаётся актуальной, а действующее законодательство не предусматривает механизмов для её решения.