В России захотели оградить людей от слежки, назойливых звонков и неожиданных подарков

К навязчивому преследованию авторы инициативы относят слежку, ожидание у дома, работы и в местах, где жертва регулярно бывает, звонки, сообщения, подарки через третьих лиц и использование персональных данных для заказов на чужое имя. Охранный ордер позволит через суд запретить сталкеру приближаться к человеку на определённое расстояние, посещать места его повседневной жизни и выходить с ним на связь, в том числе онлайн. Документ отправили для получения оценки в правительство. Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2027 года.