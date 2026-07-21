В Смоленске отремонтируют улицу Зои Космодемьянской

Улицу Зои Космодемьянской отремонтируют в Смоленске при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Специалисты уже уложили выравнивающий слой дорожного покрытия, а сейчас они обустраивают тротуары. Позже там уложат тактильную плитку, а также установят перильные ограждения.
Раннее сообщалось, что в Смоленской области отремонтируют более 115 км автодорог, а также свыше 15 км улично-дорожной сети Смоленска. Так, в областном центре приведут в порядок участки на улицах Попова, Маршала Жукова, Мира и других.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.