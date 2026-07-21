Уголовное дело из-за долгов по зарплате на 3 миллиона рублей возбудили в Сергаче

В Сергаче после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам дорожной организации. По данным надзорного ведомства, 66 сотрудников ООО «Девис» не получали деньги с апреля по июнь 2026 года, а общая сумма задолженности превысила три миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.