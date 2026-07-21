«Спейс Шаттл» совершил последнюю посадку 15 лет назад

Все это в совокупности привело к огромному весу шаттла, и чтобы поднять его в воздух, потребовались беспрецедентно мощные двигатели. Три водородно-кислородных RS-25 создавали по 181 тонне-сил тяги на уровне моря. Чтобы осознать, что это за величина, достаточно сказать, что ~один из двух турбонасосов, нагнетающих топливо в камеру сгорания, имел мощность 75 000 лошадиных сил, — в полтора раза больше всех двигателей «Титаника»~, имея при этом габариты подвесного лодочного мотора. Для это турбине приходилось работать при давлении в 540 атмосфер и на 36 000 оборотах в минуту, без смазки, которая бы замерзла на одном конце вала и испарилась на другом.