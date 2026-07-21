Сергей Безруков оплатил обучение своим студентам во ВГИКе за четыре года

Российский актер Сергей Безруков взял на себя расходы на обучение студентов, которые занимались на его курсе во ВГИКе. Об этом рассказал актер Анатолий Кот, дочь которого также училась у Безрукова.
Артист отметил, что перед поступлением дочери в университет он был готов платить за ее обучение, поскольку бюджетных мест было совсем мало. Но уже в первый день занятий Сергей Безруков объявил студентам, что все они будут учиться бесплатно.
— Встречаемся с Алисой, а она говорит, что Сергей Витальевич сказал: «Я учился бесплатно, и все мои ученики будут учиться бесплатно все четыре года». И он снялся в рекламе и заплатил за всех, — рассказал Кот в эфире шоу «Между дублями» писателя Феликса Мурзабекова.
1 августа 2025 года стало известно, что российский актер Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство в течение нескольких лет. В частности, артист оформил дарственную на семью Громовых, которая на протяжении 19 лет ухаживала за его дядей, а также сам оплатил услуги юристов и нотариусов.