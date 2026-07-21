Самая большая площадка для выгула собак открылась в Екатеринбурге

Благоустройство территории проводилось в два этапа: первый завершили в декабре 2025 года. Новая площадка разделена на две зоны — для выгула собак крупных пород, и для мелких и средних пород. На территории установили специальные снаряды для дрессировки, а также оборудовали входной тамбур, который должен предотвратить случайный выход животных за пределы площадки.