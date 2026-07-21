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ВС России поразили три судна у украинских портов дронами «Герань-4 сикер»

Российская армия поразила три грузовых судна у портов «Одесса» и «Николаев» в течение дня.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России поразили три судна у территории украинских портов при помощи беспилотников «Герань-4 сикер». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Уточняется, что российская армия ликвидировала два судна в районе порта «Одесса» и один сухогруз в порту «Николаев».

«С применением беспилотных летательных аппаратов “Герань-4 сикер” в 9 километрах восточнее Одессы поражено судно типа балкер», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобороны, удары были нанесены в целях снижения возможной ВСУ о транспортировке военных грузов, включая технику и вооружения.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России в течение дня нанесли удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Также был уничтожен цех судоремонтного завода.

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