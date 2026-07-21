Мерц: Германия планирует нарастить поставки газа и нефти из Азербайджана

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поставки газа и нефти в ФРГ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров.
«С тех пор как 4,5 года назад мы прекратили поставки газа из России, мы, разумеется, ищем новые источники снабжения, и здесь Азербайджан играет важную роль», — заявил Мерц. По его словам, страны настроены на расширение сотрудничества в энергетической сфере. Особое значение, в том числе на фоне кризиса на Ближнем Востоке, имеют поставки нефти и газа по Южному газовому коридору.
Алиев, в свою очередь, подтвердил, что Азербайджан готов поставлять нефть в требуемых объёмах — как за счёт внутренних ресурсов, так и через трейдинговое подразделение SOCAR. В ходе визита Алиева в Берлин Германия и Азербайджан подписали совместную декларацию о стратегическом партнёрстве, а также договорились о создании экономического совета.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал в интервью телеканалу ZDF, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис. Таким образом он пытался оправдаться за невыполнение предвыборных обещаний. По его словам, в начале работы он исходил из других предпосылок, но затяжной характер проблем изменил ситуацию.