Мерц: Германия планирует нарастить поставки газа и нефти из Азербайджана

«С тех пор как 4,5 года назад мы прекратили поставки газа из России, мы, разумеется, ищем новые источники снабжения, и здесь Азербайджан играет важную роль», — заявил Мерц. По его словам, страны настроены на расширение сотрудничества в энергетической сфере. Особое значение, в том числе на фоне кризиса на Ближнем Востоке, имеют поставки нефти и газа по Южному газовому коридору.