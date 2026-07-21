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Театр на Таганке открывает 63-й сезон: фоторепортаж

После летних отпусков в Театре на Таганке прошел сбор труппы, предваривший открытие 63-го сезона. Директор театра Ирина Апексимова рассказала о планах и пополнении коллектива за считанные минуты. Поздравили сотрудников, получивших награды и знаки поощрения в прошлом сезоне. Кто-то достиг успехов в спорте. Труппе представили несколько молодых актеров. Особое оживление вызвал Олег Меньшиков, не тот, которого все знают, а выпускник столичного вуза. За фамилию придется отвечать. В планах театра — «Вестсайдская история», мюзикл «31 июня», «Дом Бернарды Альбы», «Божественная комедия», «Преступление и наказание».

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После летних отпусков в Театре на Таганке прошел сбор труппы, предваривший открытие 63-го сезона.

Директор театра Ирина Апексимова рассказала о планах и пополнении коллектива за считанные минуты. Поздравили сотрудников, получивших награды и знаки поощрения в прошлом сезоне. Кто-то достиг успехов в спорте.

Труппе представили несколько молодых актеров. Особое оживление вызвал Олег Меньшиков, не тот, которого все знают, а выпускник столичного вуза. За фамилию придется отвечать.

В планах театра — «Вестсайдская история», мюзикл «31 июня», «Дом Бернарды Альбы», «Божественная комедия», «Преступление и наказание».