Театр на Таганке открывает 63-й сезон: фоторепортаж

После летних отпусков в Театре на Таганке прошел сбор труппы, предваривший открытие 63-го сезона. Директор театра Ирина Апексимова рассказала о планах и пополнении коллектива за считанные минуты. Поздравили сотрудников, получивших награды и знаки поощрения в прошлом сезоне. Кто-то достиг успехов в спорте. Труппе представили несколько молодых актеров. Особое оживление вызвал Олег Меньшиков, не тот, которого все знают, а выпускник столичного вуза. За фамилию придется отвечать. В планах театра — «Вестсайдская история», мюзикл «31 июня», «Дом Бернарды Альбы», «Божественная комедия», «Преступление и наказание».