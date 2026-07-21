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Первую в России выставку кубинского плаката представили в Пушкинском музее

В рамках выставки посетителям представлено более 140 плакатов и киноафиш. Выставка посвящена кинематографическому плакату Кубы периода 1960−1970-х годов — той поры революционного энтузиазма, которая наступила после «революции бородачей», революции Фиделя Кастрои и Эрнесто Че Гевара, произошедшей в 1959 году.

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В рамках выставки посетителям представлено более 140 плакатов и киноафиш. Выставка посвящена кинематографическому плакату Кубы периода 1960−1970-х годов — той поры революционного энтузиазма, которая наступила после «революции бородачей», революции Фиделя Кастрои и Эрнесто Че Гевара, произошедшей в 1959 году.

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