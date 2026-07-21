Более 2500 калининградских подростков нашли работу этим летом

возрасте от 14 до 18 лет. Всего, по данным министерства социальной политики, на сегодня заключены договоры с работодателями на временное трудоустройство 3285 несовершеннолетних.
Одна из площадок, где подростки могут попробовать себя в деле, — «Первый хлебозавод». Здесь под руководством наставников трудятся почти 50 школьников и студентов, помогая на хлебном, булочном и бараночном участках. 16-летняя Дарья Коцюба пришла на летнюю подработку уже во второй раз и планирует вернуться в следующем году. Руководитель службы персонала предприятия Владимир Зайцев отметил, что интерес к программе растет: в этом году завод планирует принять вдвое больше подростков, чем в прошлом.
Временное трудоустройство организовано во всех муниципалитетах области. Школьники могут работать в свободное от учебы время и во время каникул. Например, в «Молодежном центре» ребята помогают организовывать мероприятия и занимаются благоустройством территорий. Вероника Баслык, которая работает там уже два месяца, рассказала, что помогает проводить активности для детей в летнем лагере: «Я умею находить общий язык с детьми, мне интересна такая работа».
Помимо зарплаты, которую платит работодатель, подростки получают ежемесячную материальную поддержку от Центра занятости населения. Ее размер зависит от величины пособия по безработице и фактически отработанного времени. Продолжительность рабочего дня для 14−15-летних не должна превышать пяти часов, для 16−17-летних — семи часов.