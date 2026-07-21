Более 2500 калининградских подростков нашли работу этим летом

Одна из площадок, где подростки могут попробовать себя в деле, — «Первый хлебозавод». Здесь под руководством наставников трудятся почти 50 школьников и студентов, помогая на хлебном, булочном и бараночном участках. 16-летняя Дарья Коцюба пришла на летнюю подработку уже во второй раз и планирует вернуться в следующем году. Руководитель службы персонала предприятия Владимир Зайцев отметил, что интерес к программе растет: в этом году завод планирует принять вдвое больше подростков, чем в прошлом.