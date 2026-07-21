Губернатор Ростовской области поручил ГЖИ работать с жителями напрямую

На рабочей встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем исполняющая обязанности начальника региональной государственной жилищной инспекции Юлия Брюховецкая доложила первые итоги работы ведомства, которое она возглавила два месяца назад. Губернатор поручил руководителю ГЖИ регулярно проводить личные приемы и выездные встречи с жителями. По его словам, личное общение позволяет лучше понять настроение людей и найти варианты решения проблем на месте. Об этом говорится на сайте донского правительства.