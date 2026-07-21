Власти обозначили приоритеты распределения нефтепродуктов среди потребителей

«Ъ» ознакомился с перечнем мер, которыми власти предложили определить очередность поставок нефтепродуктов потребителям. Как следует из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака, с которыми ознакомился «Ъ», прежде всего топливо рекомендовано направлять государственным заказчикам и на муниципальные нужды, для поставок в рамках северного завоза, предприятиям, обеспечивающим выполнение государственного оборонного заказа, ОАО РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Следом приоритет у потребителей в Крыму, новых регионах, Калининградской области, у местных топливных операторов и у поставок на экспорт по указаниям президента и правительства РФ. Замыкают список сети АЗС нефтекомпаний, независимые АЗС и экспорт по межправительственным соглашениям.