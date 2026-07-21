NASA оценила в $2,1 млрд отправку корабля с ядерным реактором на Марс

Как пишет Politico со ссылкой на документ, который агентство направило в конгресс США, в 2026 финансовом году на программу планируется потратить $640 млн, в 2027-м — $890 млн, в 2028-м — $415 млн, а также $180 млн в 2029 году. NASA возьмет эти деньги из фонда исследовательских проектов агентства, а также из средств, полученных в рамках принятого в прошлом году законопроекта о согласовании бюджета. При этом в смету затрат не включено финансирование миссии SkyFall.