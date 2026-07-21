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NASA оценила в $2,1 млрд отправку корабля с ядерным реактором на Марс

Отправка на Марс космического аппарата c ядерным реактором Space Reactor-1 Freedom силами NASA обойдется примерно в $2,1 млрд, сообщает Politico со ссылкой на космическое агентство.

Источник: РБК

Отправка на Марс космического аппарата c ядерным реактором Space Reactor-1 Freedom силами NASA обойдется примерно в $2,1 млрд, сообщает Politico со ссылкой на космическое агентство.

Space Reactor-1 Freedom — это первый межпланетный космический аппарат, использующий энергию ядерного деления. В рамках миссии NASA, которая запланирована на конец 2028 года, корабль доставит на Марс три вертолета миссии SkyFall, созданных на основе конструкции Ingenuity.

«Предварительные оценки стоимости составляют приблизительно $2,1 млрд, и NASA продолжит уточнять эту цифру в процессе закупок», — сообщило космическое агентство.

Как пишет Politico со ссылкой на документ, который агентство направило в конгресс США, в 2026 финансовом году на программу планируется потратить $640 млн, в 2027-м — $890 млн, в 2028-м — $415 млн, а также $180 млн в 2029 году. NASA возьмет эти деньги из фонда исследовательских проектов агентства, а также из средств, полученных в рамках принятого в прошлом году законопроекта о согласовании бюджета. При этом в смету затрат не включено финансирование миссии SkyFall.

Как сообщили представители NASA, аппарат планируют создать в ускоренном темпе с использованием уже имеющихся наработок. Например, для космического аппарата агентство перепрофилирует силовой и двигательный модули, первоначально созданные для Gateway — лунной космической станции, проект которой NASA отменила в марте 2026 года. В разработке и сборке реактора для миссии агентство будет сотрудничать с Министерством энергетики США.

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