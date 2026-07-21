Верховный суд подтвердил право водителей не иметь с собой бумажный полис ОСАГО

19 октября 2024 года Lada Granta Михаила Лопатина остановили инспекторы. В ходе проверки сотрудники обнаружили, что у водителя нет ОСАГО. На господина Лопатина оформили протокол по ч. 2 ст. 12.3 КоАП — управление автомобилем, не имея при себе необходимых документов (штраф 500 ₽). Водитель оспорил решение в судах, утверждая, что страховка оформлена в электронном виде и он выполнил свою обязанность по страхованию гражданской ответственности. Но аргументы не сработали, и штраф отменить таким образом не удалось. Тогда Михаил Лопатин обратился с жалобой в ВС.